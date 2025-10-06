Intensifica EdoMéx en 88% vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis

Toluca, Méx.- Con el objetivo de proteger la salud de las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, ha aplicado, de abril a agosto de este año 875 mil 666 dosis de triple y doble viral, cifra superior a las 465 mil 281 dosis registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 88 por ciento.

El incremento, de más de 410 mil dosis adicionales, refleja el compromiso de la administración estatal con la prevención de enfermedades prevenibles y responde a la estrategia de salud pública impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y parotiditis (mejor conocida como paperas); mientras que la doble viral (SR) protege contra sarampión y rubéola. Ambas vacunas están elaboradas con virus vivos atenuados y para tener el esquema completo son necesarias dos dosis.

Las vacunas están disponibles en los centros de salud y hospitales de la entidad, además de llevarse a comunidades alejadas a través de programas permanentes como los Jueves de la Salud, con el objetivo de acercar los biológicos a toda la población.

Macarena Montoya Olvera, Secretaría de Salud mexiquense destacó que el aumento en la cobertura de vacunación fortalece el cerco sanitario en la entidad y reiteró el llamado a madres, padres y cuidadores para que acudan a las unidades médicas y completen los esquemas de vacunación de niñas, niños y adolescentes.