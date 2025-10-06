Colocación de “La Portada” en Ixtlahuaca, es símbolo de identidad: Díaz

Ixtlahuaca, Méx.- “Con gran orgullo participamos en la colocación de “La Portada”, en honor a San Francisco de Asís, una muestra viva de la fe, la unidad y el talento artesanal de nuestras manos ixtlahuaquenses”, así lo señaló, Guadalupe Díaz Avilez, al encabezar el traslado y la instalación de esta monumental pieza artesanal.

Con flores, colores y alegría, el municipio de Ixtlahuaca se vistió de fiesta con la colocación de “La Portada”, una de las tradiciones más arraigadas y queridas por habitantes de las diferentes comunidades de Ixtlahuaca.

El emblema cultural no solo adorna el centro del municipio, sino que representa la unidad, identidad y orgullo de toda una comunidad que año con año se une para mantener viva su historia.

Lupita Díaz, como todos la conocen, encabezó el traslado y la instalación de esta monumental pieza artesanal, acompañada por familias, autoridades locales, eclesiásticos y voluntarios que participaron activamente en su colocación.

Destacó que esta celebración es un recordatorio del trabajo colectivo y del amor por las raíces ixtlahuaquenses, valores que fortalecen el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Y dijo que cada hilo y cada color colocado en la ofrenda, representan la devoción y el amor de nuestra comunidad hacia nuestro Santo Patrono, San Francisco de Asís, fortaleciendo nuestras raíces y preservando nuestras tradiciones.

“Manos, sonrisas y esfuerzo se unen cada año para dar vida a esta tradición que nos hermana y que demuestra el compromiso de nuestro pueblo con su cultura”, compartió.

“La Portada”, es elaborada con materiales naturales, flores y figuras simbólicas, es el resultado de semanas de preparación y coordinación comunitaria.

Su diseño refleja la creatividad y dedicación de los artesanos locales, quienes buscan cada año superar las expectativas y rendir homenaje a las costumbres que identifican a Ixtlahuaca.

Por lo que como cada año, “La Portada”, vuelve al atrio de la parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en el centro del municipio de Ixtlahuaca que se llena de color, orgullo y esperanza las calles, y recordando que la fuerza de una comunidad se construye con la unión y siempre con respeto a las tradiciones religiosas que se tienen.