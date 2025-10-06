Metepec inaugura reencarpetado de Av. Estado de México y lanza programa de bacheo

Metepec, Méx.- Ante la presencia de cientos de habitantes, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la inauguración del reencarpetado de la avenida Estado de México, obra que abarca 3.7 kilómetros lineales y que fue realizada con una inversión de 19.9 millones de pesos provenientes de recursos propios.

Durante el evento, el alcalde anunció el arranque del programa “SIN-BA” (Sin Baches), el más ambicioso en la historia del municipio, con el objetivo de rehabilitar cerca de 600 calles y cubrir un total de 8 mil baches antes de que concluya el año.

“Hoy cumplimos con la transformación de la Av. Estado de México. Rehabilitamos 3,740 metros lineales con trabajos de fresado, limpieza y nueva carpeta asfáltica, devolviendo seguridad y movilidad a miles de familias”, destacó.

El nuevo programa de bacheo contará con unidades especiales y maquinaria moderna, lo que permitirá operar incluso durante la temporada de lluvias, eliminando así una de las principales limitantes históricas para este tipo de obras.

El edil aprovechó el acto público para pronunciarse en torno a la propuesta desde la Cámara de Diputados de reducir más del 10% del presupuesto nacional, lo que, de concretarse, implicaría una disminución en los recursos del Ramo 33, destinados a los municipios para acciones sociales, obras y servicios básicos.

“Esto va a provocar o pretende que dejemos de hacer calles, tapar baches, poner menos luminarias, que no demos despensas. Quieren suspender nuestros programas sociales”, advirtió.

Sin embargo, aseguró que Metepec no se detendrá ante los posibles recortes presupuestales. Al contrario, enfatizó que su gobierno mantendrá y fortalecerá los programas sociales y las obras públicas que benefician directamente a la población.

“La buena noticia es que no nos vamos a dejar. Con los recursos que tenemos, vamos a seguir haciendo obra pública, terminaremos con los baches y no dejarán de funcionar los comedores comunitarios ni programas como Médico en tu Casa”, afirmó.

En un discurso con tono firme, Flores Fernández criticó los gastos excesivos en publicidad oficial y aseguró que su administración prefiere destinar los recursos públicos a obras que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

“Prefiero destinar recursos a mejorar las condiciones de vida de las y los metepequenses que pagar millones de pesos al año a un medio de comunicación. La realidad es esta, cumplir a la ciudadanía, que es lo verdaderamente importante”, sentenció.

El presidente municipal concluyó su mensaje reiterando que las acciones de su gobierno están enfocadas en generar resultados tangibles y en consolidar un municipio con infraestructura digna, servicios eficientes y programas sociales sólidos.

“La verdadera realidad está en las acciones palpables. La verdadera fuerza de Metepec está en sus ciudadanos y en que juntos podemos seguir haciendo de Metepec el mejor municipio, no sólo del Estado de México, sino del país”, expresó.

Con estas acciones, el gobierno de Metepec refuerza su compromiso con el desarrollo urbano y social del municipio, enfrentando los retos presupuestales con determinación y una estrategia basada en la eficiencia del gasto público y la participación ciudadana.