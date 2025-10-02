Un Pancake con Causa: IHOP y AMANC se unen para apoyar a niños con cáncer en el EdoMéx

Metepec, Méx.- El próximo National Pancake Day, celebrado el 16 de octubre, será más que una simple fecha para disfrutar de un desayuno especial; ya que todas las sucursales de IHOP en el Estado de México se convertirán en espacios de esperanza y solidaridad al sumarse, por doceavo año consecutivo, a una campaña nacional de recaudación de fondos a beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en el Estado de México.

A través de la promoción de dos Buttermilk Pancakes por 45 pesos, IHOP donará el 100% de lo recaudado a AMANC EdoMéx para apoyar a los 411 niños, niñas y adolescentes que actualmente reciben tratamiento y acompañamiento integral contra el cáncer infantil.

La presidenta del patronato AMANC Estado de México, María de la Luz Delgado Olivares, destacó que la organización es pionera en México en el apoyo a la infancia con cáncer. A nivel nacional, AMANC cumple 42 años de trabajo, y en el Estado de México lleva 17 años brindando asistencia médica, emocional, nutricional y de hospedaje a pacientes y sus familias.

“Esta alianza con IHOP ha sido fundamental. Gracias a estas campañas hemos podido seguir brindando transporte, alimentación, prótesis, medicamentos y un acompañamiento completo a nuestros niños”, señaló Delgado Olivares.

La dirigente agradeció profundamente al personal de IHOP y a su clientela por su compromiso constante. “Es un orgullo saber que existen empresas responsables que no solo abren sus puertas, sino también su corazón”, dijo.

Por su parte, Dulce María Hernández Rosales, gerente de IHOP Metepec, reiteró que esta será la doceava edición en que los restaurantes IHOP del Estado de México participan en esta causa.

Informó que las sucursales que estarán participando en esta ocasión son: IHOP Galerías Atizapán; IHOP Mundo E; IHOP Satélite; IHOP Metepec.

Por lo cual, indicó que desde las 8:00 a.m. y hasta que se vaya el último cliente, todo lo recaudado por la venta de los Butteemilk Pancakes se destinará íntegramente a AMANC. Además, con el objetivo de alcanzar una meta de 4,001 piezas vendidas, se ofrecerán cupones con el mismo precio promocional, válidos del 17 de octubre al 17 de noviembre, los cuales podrán adquirirse en sucursales IHOP participantes, oficinas de AMANC, y también vía WhatsApp al 722 545 6688. También se habilitarán pedidos a domicilio a través de Uber, marcando al 722 545 6688 (WhatsApp) o al 722 280 9595, sumando así más formas para colaborar desde casa, oficinas o instituciones.

En la presentación oficial también participó Estephani Salinas Alanís, directora general de AMANC Estado de México, quien estuvo acompañada por dos pacientes: Josué, de 5 años, y María Laura, de 11 años. Ambos forman parte de los más de 400 guerreros que día con día enfrentan el cáncer infantil con el respaldo de AMANC. “Esta iniciativa representa más que un desayuno; es una oportunidad para cambiar vidas. Esperamos superar lo recaudado el año pasado y continuar ofreciendo un servicio integral a nuestros pacientes”, afirmó Salinas Alanís.

La campaña se enmarca dentro del National Pancake Day, una fecha adoptada por IHOP a nivel internacional para llevar a cabo acciones filantrópicas.

Pamela Méndez, embajadora estrella de la causa, hizo un llamado emotivo a la sociedad: “Este 16 de octubre celebremos juntos, no solo con el estómago, sino con el alma. Cada pancake será un gesto de amor. Imagina que con algo tan sencillo como compartir la mesa con tu familia, puedes ser parte del cambio en la vida de un niño. Un pancake puede significar mucho más que un desayuno… puede significar esperanza.”

Este 16 de octubre, acude a tu IHOP más cercano, disfruta del sabor de la solidaridad y ayuda a que más niños puedan seguir luchando con dignidad y esperanza. “Porque juntos, somos más fuertes que el cáncer”.