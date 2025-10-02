FILEM 2025 acerca productos editoriales a la sociedad

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, recorrieron los foros y stands de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025, escenario en el que destacaron la importancia de acercar a la sociedad la producción editorial de la Máxima Casa de Estudios de la entidad a la sociedad.

La rectora auriverde destacó ante los asistentes la importancia de conocer las publicaciones editadas por la UAEMéx.

Afirmó que la FILEM como un espacio que fomenta la lectura y aprovechó para recomendar la obra Un cuarto propio, de Virginia Woolf.

Como parte del recorrido, Zarza Delgado y Carrasco Godínez visitaron el stand de la Biblioteca Legislativa del Congreso del Estado de México, así como en el de la Librería Valdovinos, dedicado a la venta de libros de segunda mano; asimismo, en el Foro FOEM, donde conocieron las publicaciones más recientes e importantes de este sello editorial.

Además, como parte de este recorrido, la rectora convivió con la comunidad universitaria y el voluntariado que participa en la FILEM.

En las presentaciones artísricas reconoció el papel que fungen en la UAEMéx, institución que se ha situado como promotora de la cultura y la lectura en la entidad mexiquense.