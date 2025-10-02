Puebla registra cuatro asaltos diarios a transportistas

2 octubre, 2025

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Este año, el estado de Puebla ha registrado en promedio cuatro asaltos a transportistas diarios, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las cifras de enero a agosto señalan en total mil 118 carpetas de investigación abiertas este año.

De acuerdo con la FGE, el 96.2% de los casos fue con violencia; es decir, mil 76 y apenas 42 sin ella.

El mes con más denuncias fue abril con 164, en enero hubo 141, febrero 128, marzo 144, mayo 159, junio 141, julio 130 y agosto 111.