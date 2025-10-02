Fortalece la producción de café con el 2° Festival en Toluca

Toluca, México.- Para los amantes del café y quienes disfrutan de su aroma y sabor, la Secretaría del Campo invita a disfrutar del Segundo Festival del Café, que se llevará a cabo este 4 y 5 de octubre de 10:00 a 18:00 horas en el Parque de la Ciencia Fundadores.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez impulsa la producción, transformación, comercialización y consumo de este producto en mercados locales, regionales, estatales y nacionales.

El festival ofrecerá conferencias, talleres, mixología, actividades lúdicas, degustaciones y presentaciones artísticas, entre ellas el dueto de música versátil Edcer. Además, se abordarán temas como la historia de esta bebida, sus procesos de manufactura, estrategias de acompañamiento técnico y aprovechamiento de residuos.

Participarán más de 30 productores de los municipios de Amatepec, Tejupilco, Temascaltepec, Malinalco, Tenancingo y Nepantla; así como cafetaleros de Oaxaca, Veracruz y Puebla. El público podrá conocer y adquirir distintas variedades, desde granos hasta productos elaborados.

El Estado de México cuenta con más de 70 años de tradición cafetalera en ocho municipios del sur: Amatepec, Sultepec, Temascaltepec, Malinalco, Ocuilan, Tlatlaya, San Simón de Guerrero y Tejupilco, donde se cultivan variedades como Typica, Caturra, Garnica y Pacamara, reconocidas como café de altura por su calidad y sabor.

Este Segundo Festival del Café espera reunir a familias mexiquenses en torno a una bebida que despierta los sentidos y refleja el trabajo de quienes la producen.