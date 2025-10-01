Un éxito primera Copa de Futbol Inter Clubes 2025

Ciudad de México.- Con gran entusiasmo se celebró la primera edición de la Copa de Fútbol Inter Clubes 2025, organizada por la Asociación de Clubes y Gimnasios de México (ACyG), teniendo como escenario las instalaciones de El Mirador, Club Deportivo, uno de los recintos deportivos más recientes de la capital del país.

El Club Toluca participó con dos equipos, en las categorías veteranos y libre, que defendieron con entrega los colores de la institución frente a rivales de alto nivel. En esta primera edición se dieron cita clubes como Sport City, Lomas Sporting Club, Club Mundet, Cuicacalli A.C. y Hacienda San Miguel Country Club, además de dos representativos femeniles que dieron un realce especial al torneo.

La justa se caracterizó por el nivel competitivo y la sana convivencia entre jugadores, socios y colaboradores de los clubes participantes. En este sentido, los equipos del Club Toluca lograron consolidarse como protagonistas del certamen, al mostrar disciplina, compromiso y un estilo de juego que los distingue dentro y fuera del terreno.

Diana Huerta, representante de la ACyG, recordó que la asociación cuenta con más de 500 clubes y gimnasios afiliados y resaltó la importancia de abrir espacios deportivos que fomenten la unión. “Hace dos años iniciamos con el Fisiclub, un evento de fisicoconstructivismo en el Club Coyoacán. Detectamos áreas de oportunidad y hoy celebramos la primera Copa de Fútbol Inter Clubes, con la idea de darle continuidad año con año”, indicó.

La agenda de la ACyG contempla para 2026 la segunda edición de esta copa, una carrera trail de 5 y 10 kilómetros, la Expo Entrenador, así como una actividad especial programada para octubre de este año, que busca integrar aún más a la comunidad de clubes y gimnasios del país.

El debut del Club Toluca en la Copa Inter Clubes marcó un precedente alentador, al demostrar que la pasión por el fútbol se mantiene viva en sus distintas categorías y que la institución mexiquense tiene mucho que aportar al deporte nacional.