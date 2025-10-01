Rodada del Terror llenará de adrenalina y diversión las calles de Metepec

Metepec, Méx.- El deporte y la tradición de Día de Muertos se fusionarán en un evento único: la Rodada del Terror, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM). La cita es el próximo viernes 24 de octubre en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo (La Hortaliza), donde decenas de ciclistas darán vida a una experiencia nocturna llena de color, convivencia y disfraces.

El punto de reunión será a las 19:30 horas, para arrancar puntualmente a las 20:00 horas, en una ruta urbana de aproximadamente 22 kilómetros que recorrerá diversas calles de Metepec. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, sin importar la edad ni el tipo de bicicleta, ya que el carácter del evento será totalmente recreativo, con el objetivo de promover la activación física y el disfrute familiar.

Uno de los atractivos principales será el concurso de disfraces, donde se premiará a la creatividad y originalidad de los participantes. Los mejores cinco obtendrán recompensas económicas: $1,500 pesos para el primer lugar, $1,000 para el segundo, $500 para el tercero, $400 para el cuarto y $300 para el quinto. Además, los primeros 100 ciclistas inscritos recibirán una bandana conmemorativa.

La invitación está abierta para que los asistentes se sumen caracterizados como zombies, calaveras, brujas o cualquier personaje alusivo a la temporada, con el fin de transformar la rodada en un auténtico desfile del terror sobre ruedas.

Emilio Yamin Faure, coordinador del IMCUFIDEM destacó que la seguridad de los participantes será una prioridad, por lo que se contará con apoyo vial y logístico durante el recorrido. La intención es que todos disfruten de un ambiente seguro, sano y divertido, fortaleciendo los lazos comunitarios mediante el deporte.

Así, Metepec se prepara para pedalear entre sustos, risas y mucha energía. La Rodada del Terror promete ser una noche inolvidable para las familias y amigos que buscan vivir el espíritu de la temporada de una manera diferente.