Asesinan en Chalco a jefe policiaco de la CDMX y lesionan a su esposa

Chalco, Méx.- José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue asesinado a tiros la tarde del martes pasado por sujetos que intentaron robarle la moto que tripulaba junto con su esposa. La mujer también recibió varios impactos y fue trasladada en estado grave a un hospital para su atención.

La artera agresión se suscitó a las 16 horas del pasado martes en la esquina de las calles 20 de Noviembre y 10 de Mayo, colonia Jacalones II, cuando el jefe policiaco y su mujer salían de una negociación, a donde llegaron a hacer sus compras cotidianas.

Ahí, los sicarios bajaron de una motocicleta y, con armas en mano, les exigieron descender de su vehículo para entregárselos. Al negarse, el hombre recibió varios impactos a quemarropa y cayó muerto instantáneamente. Su esposa, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comenzó a gritar y también le dispararon en el cuello, hombros y piernas.

Al lugar se presentaron elementos de la policía municipal de Chalco y ambulancias de la localidad, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, en tanto que su mujer fue trasladada de inmediato a un nosocomio de la Ciudad de México para su atención, aunque se dijo que su estado es delicado.

Los sicarios huyeron con rumbo desconocido llevándose consigo la motocicleta de sus víctimas y hasta el momento no han podido ser localizados.

Cabe señalar que el asesinato del mando provocó revuelo e indignación en la capital de la República, donde la SSC emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias y prometiendo respaldo total a la familia del oficial caído.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, lamentó el crimen en redes sociales, asegurando que “este atentado no quedará impune”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya trabaja en coordinación con la SSC y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Las diligencias iniciales incluyen la revisión de cámaras de seguridad cercanas en la colonia Jacalones II, a fin de identificar y capturar a los responsables del ataque.