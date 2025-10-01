Marlon Macías, subcampeón en el Mundial de Artes Marciales Mixtas 2025

Georgia.- México tiene un subcampeón del mundo. El peleador Marlon Macías ganó la medalla de plata este miércoles en el Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas 2025, el cual se lleva a cabo en Tiflis, Georgia.

El coahuilense subió al segundo lugar del podio en la división peso paja, luego de caer en una electrizante final que se robó las miradas de los espectadores ante el tayiko Farhodi Davlatali.

El camino de Marlon Macías hacia la gran final no fue sencillo. En octavos de final, derrotó vía sumisión al ucraniano Rostyslav Leskiv. En cuartos de final, superó vía decisión al kazajo Bekzhan Nazarov. Ya en semifinales, venció al también kazajo Dimash Zhaksylyk por la misma vía.

Este metal de plata representó el primero para nuestro país en el magno evento, y mañana la cosecha aumentará, ya que Andrea Salazar disputará la presea dorada en la división peso pluma en contra de la sudafricana Charmaine Rabbolini.