Rescatan a dos caninos en posibles condiciones de maltrato en Toluca

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con el Centro de Control y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Toluca, rescató a dos caninos que presuntamente se encontraban en condiciones de maltrato en un predio de la delegación Santiago Tlacotepec.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la situación de los animales. Con base en esta información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar al inmueble, ubicado en la calle Xinantécatl.

Durante la diligencia, agentes de la FGJEM localizaron a dos ejemplares de la raza Husky, de color blanco y aproximadamente tres años de edad, los cuales no contaban con las condiciones mínimas de cuidado.

Tras su aseguramiento, los animales fueron sometidos a una revisión médica y posteriormente quedaron bajo resguardo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), instancia que dará seguimiento a su protección y bienestar.

Las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana es fundamental para combatir el maltrato animal e hicieron un llamado a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de los ejemplares domésticos o de fauna silvestre.