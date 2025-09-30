Empresarios mexiquenses llevan el vino de maguey a Madrid

Madrid, España.- Los empresarios mexiquenses Mario y Daniel Escudero, fundadores de la marca Pioneros de Rayo Seco, participaron en la tercera edición de Piña Agavera, el encuentro europeo más importante dedicado a los destilados de agave, donde presentaron su vino de maguey producido en Zumpahuacán, Estado de México.

El evento, realizado en Madrid, reunió a más de 450 marcas y 50 stands de mezcal, tequila y otros destilados tradicionales mexicanos, consolidándose como la feria de referencia en Europa para esta categoría. En esta edición, Pioneros de Rayo Seco destacó como el único proyecto proveniente del Estado de México en formar parte de la muestra.

El destilado mexiquense, elaborado de forma 100% artesanal con agave criollo de las montañas, despertó gran interés entre los asistentes, quienes lo calificaron como “delicioso, complejo e interesante”, resaltando su perfil distintivo frente a otros productos elaborados en México.

La participación se da en un contexto de auge para los destilados mexicanos en España. De acuerdo con datos de la consultora IWSR, la demanda de bebidas premium y artesanales mexicanas ha crecido un 30% en el último año, impulsada en especial por los consumidores millennials, interesados en la autenticidad y en nuevas experiencias de sabor.

Mientras el Estado de México continúa impulsando la inclusión de más municipios dentro de la denominación de origen del mezcal, los hermanos Escudero han optado por denominar a su proyecto como vino de maguey, con el fin de darle identidad propia mientras se resuelve su reconocimiento oficial.

La feria fue inaugurada por el embajador de México en España (pendiente confirmar nombre) y contó con el respaldo de la Embajada de México en España, el Instituto Mexicano de la Música y el Entretenimiento (IMME), el Consejo Regulador del Tequila (CRT), el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) y la Fundación Casa de México en España, presidida por Valentín Diez Morodo.

Con esta participación, Pioneros de Rayo Seco abre camino para posicionar al vino de maguey mexiquense en la escena internacional, poniendo en alto la riqueza agavera del Estado de México en un foro que celebra la diversidad y el futuro de los destilados mexicanos en el mundo