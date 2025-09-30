Entrega alcaldesa de Huixquilucan uniformes y prendas de seguridad a servidores públicos

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, destinó una inversión de 6.5 millones de pesos para la adquisición de uniformes, prendas de seguridad y herramientas, para que los servidores públicos desempeñen mejor sus labores diarias y continúen sirviendo con profesionalismo, a la ciudadanía.

Luego de la entrega de estos materiales a servidores públicos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que este nuevo equipo es para reconocer su esfuerzo y dedicación; factores que permiten atender 24/7 las demandas de la ciudadanía, pues, a través de su labor, es como el Gobierno de Huixquilucan se ha logrado mantener en las primeras posiciones en desempeño y prestación de servicios, así como un referente tanto a nivel estatal como nacional.

“Me da mucho gusto que reciban estos uniformes y herramientas y que las porten con mucho orgullo y responsabilidad, toda vez que la función que desempeñan todos los días, es crucial para que el Gobierno de Huixquilucan funcione al 100 por ciento, siempre buscando atender las necesidades de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Les reitero que cuentan con todo nuestro respaldo. Y, como lo dije desde mi pasada administración, siempre buscaremos mejorar las condiciones laborales”, señaló.

Previo a la entrega de los uniformes y los diferentes equipos, la alcaldesa mencionó que, como resultado de un gobierno eficaz, transparente y con un manejo responsable de finanzas, se destinó una inversión de 6.5 millones de pesos para la compra de dichas herramientas en beneficio de los servidores públicos y, así, refrendar el compromiso de trabajar 24/7 para que Huixquilucan siga avanzando.

Las prendas y materiales que se entregaron consisten en arneses, botas, cascos, descensores, equipos de respiración autónoma, mosquetones, impermeables, overoles, chalecos, chamarras, camisas, pantalones, playeras, sudaderas, gorras y guantes, entre otros.

Dichos materiales los recibieron trabajadores de áreas como las direcciones generales de Administración, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Desarrollo Social, Ecología y Medio Ambiente, Infraestructura y Edificación y Mensaje e Imagen Institucional, así como de la Coordinación de Protección Civil, Contraloría, Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

En tanto, la directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, expresó que todo servicio público es digno e importante y, para su desempeño, se requiere la mejor actitud y preparación, y destacó que los servidores públicos huixquiluquenses son los más comprometidos con la ciudadanía.

“Somos el municipio mejor evaluado del Estado de México y uno de los mejores a nivel nacional, gracias al atinado liderazgo de nuestra presidenta municipal, Romina Contreras, y, sobre todo, al invaluable trabajo 24/7”, dijo.

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento de Huixquilucan, Alma Rocío Rojas Pérez, apuntó que estos insumos generan identidad y pertenencia a un municipio con visión hacia el progreso, por lo que invitó a los asistentes a seguir desempeñando su labor con dignidad, seguridad y orgullo.