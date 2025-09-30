A través del proyecto Blue Women Pink Men se rehabilitan canchas del Deportivo Caracoles

Tlalnepantla, Méx.-El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, indicó que la coordinación entre empresas como AT&T y Comex, en alianza con el proyecto Blue Women Pink Men, permitió la rehabilitación integral de canchas del Deportivo Caracoles, que serán utilizadas vecinos.

Apuntó que Tlalnepantla es un municipio con importante diversidad económica y reconoció que la mayoría de las empresas ubicadas en la demarcación, desarrollan compromiso y responsabilidad social, ejemplo de ello son Comex y AT&T, quienes han participado en otras acciones que benefician a las y los vecinos.

“Lo que pretendemos es que entre ciudadanas y ciudadanos se derriben esas barreras que luego se provocan en las comunidades; la entrega de estas canchas deportivas son un paso importante para que aquí se concrete la convivencia, la confianza y se establezcan lazos para que todos puedan realizar su activación física”, expresó.

A través de las iniciativas “Comex por un México Bien Hecho” y “Revive tu Cancha” de AT&T México, se concretó este proyecto que beneficiará a más de 4 mil habitantes de Tlalnepantla Oriente, con este espacio renovado en el que se utilizaron 798 litros de pintura para rehabilitar 711 metros cuadrados. En total, se han transformado 65 canchas en todo el país gracias a la participación de 2 mil 275 voluntarios y 13 mil 650 horas dedicadas a estas acciones.

Dijo que, a través de esta iniciativa, se han recuperado 65 canchas en todo el país.

El evento contó con la presencia de la leyenda del fútbol mexicano, Luis Hernández “El Matador”.

Dos canchas de usos múltiples fueron recuperadas en el Deportivo Caracoles como resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales e iniciativa privada para ofrecer a las y los habitantes, espacios dignos en los que puedan realizar actividades físicas y reconstruir el tejido social.

Mai Hernández, Directora de Asuntos Públicos e Impacto Social de PPG Comex, expresó:

“En Comex, creemos que los espacios transformados con propósito pueden cambiar vidas. El Deportivo Caracoles es un claro ejemplo de cómo el deporte y la recreación pueden convertirse en motores de desarrollo, promoviendo valores como el respeto y el trabajo en equipo”, comentó

La leyenda del fútbol mexicano, Luis Hernández “El Matador” engalanó con su presencia este evento y se congratuló por la asistencia de los padres de familia que apoyan a sus hijos en su desarrollo deportivo, al tiempo que reconoció las condiciones actuales de estas canchas que serán aprovechadas por chicos y grandes.

El Vicepresidente y Director General de Tecnología de la Información en AT&T México, Joaquín Marco dijo que esta compañía “tiene como propósito conectar a más personas a mejores posibilidades. Esto incluye nuestro trabajo con Revive tu Cancha, porque contribuimos al bienestar de estas comunidades a través del deporte y la recreación”.

Por su parte, Rubén Kuri, Cofundador del proyecto Blue Women Pink Men destacó que la apertura de nuevos espacios representa el compromiso conjunto de empresas, autoridades, y organización civil, lo que permite potenciar la inclusión y la promoción de la equidad a través del deporte y el arte.