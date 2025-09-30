Avanza exhorto al INPI para registro de comunidades indígenas

Toluca, Méx.- A propuesta del diputado Gerardo Pliego Santana (morena), la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense aprobó exhortar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a realizar las acciones necesarias para registrar a los pueblos de Calixtlahuaca, Tecaxic y Tlacotepec, del municipio de Toluca, en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

En reunión de trabajo, presidida por la diputada Leticia Mejía García (PRI), el proponente resaltó que Toluca siempre ha tenido raíces muy profundas en materia de pueblos originarios, con presencia importante de otomíes, náhuatl, tlahuicas y matlazincas.

Puntualizó que, aunque se tienen registradas 51 comunidades, las de Calixtlahuaca, Tecaxic y Tlacotepec no forman parte del Catálogo, por lo que su inclusión permitirá dignificar y reconocer la cultura matlazinca en el municipio de Toluca.

Refirió que Calixtlahuaca es uno de los asentamientos matlazincas que durante varios siglos tuvieron presencia dominante en el Valle de Toluca, además de contar con una zona arqueológica. Respecto a Tecaxic y Tlacotepec, resaltó que también registran una importante presencia y asentamientos de este pueblo originario.

En este sentido, la legisladora Leticia Mejía coincidió en que una de las raíces más fuertes de Toluca son los matlazincas y resaltó la relevancia de incorporar más comunidades en el Catálogo referido, ya que la lengua matlazinca está en riesgo de desaparecer y es importante rescatarla con apoyo de las dependencias correspondientes.

Indicó que estas comunidades tampoco están reconocidas en el Catálogo de Pueblos Indígenas a nivel estatal, por lo que consideró importante realizar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes de la entidad.

Por otro lado, recordó que en la entidad está pendiente la armonización con la reciente reforma federal en la materia, para impulsar políticas públicas en favor de los pueblos indígenas.

Finalmente, la parlamentaria Alejandra Figueroa Adame (PVEM) reconoció que el punto de acuerdo busca proteger la cultura y el territorio de las comunidades de Toluca, lo cual valorará una parte significativa de la esencia e identidad del Estado de México.

Destacó que, en el fondo, se busca brindar una atención integral a estas comunidades, proteger sus territorios y garantizarles el acceso a sus derechos, como educación, salud y participación política, sin perder su identidad ni formas de vida.