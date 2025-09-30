Urge retomar en escuelas el operativo “Mochila Segura”: Vargas

Toluca, Méx.- Pues aunque el operativo “Mochila Segura”, está contemplado en la Ley, su aplicación ha enfrentado resistencias, principalmente por parte de algunos padres de familia y de organismos de derechos humanos, señaló el diputado, Rigoberto Vargas Cervantes.

El también presidente de la comisión legislativa de educación, cultura, ciencia y tecnología, señaló que cuando se aplica de forma correcta y transparente dicho operativo, se pueden evitar tragedias, como las ocurridas en escuelas de todos los niveles.

Hay resistencia en algunas escuelas y por eso, dijo, necesitamos decirles a todos que esta Ley de “Mochila Segura”, es ya una realidad; lo que falta es más difusión para que la misma se aplique te manera estricta sin violentar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Dijo que hay directores de escuelas que le han señalado que se han visto acusados por parte de padres de familia, que no aceptan dicho operativo, pese a que ya es una ley que fue aprobada en la pasada Legislatura.

Vargas Cervantes concluyó diciendo que es momento de volver a poner sobre la mesa este tema en la Legislatura mexiquense y de dialogar con la Secretaría de Educación para garantizar entornos escolares más seguros, donde niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida plena, sana y libre de violencia.