Privilegia CODHEM la mediación en solución de conflictos

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emplea la mediación como un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, su utilidad y aspecto práctico fortalecen la protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos no graves; además, brinda capacitación en la materia y acompañamiento a quienes atiende por este medio.

Cabe destacar que la CODHEM tiene como atribución procurar el uso del Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos para dar pronta solución a algún conflicto, siempre y cuando no se trate de violaciones graves a derechos humanos. Para ello, cuenta con el Centro de Mediación y Conciliación que brinda una solución voluntaria y de buena fe entre personas particulares y autoridades.

En ese sentido, en el Centro de Mediación y Conciliación se radican alrededor de 25 asuntos al mes, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento se resuelven a través de este mecanismo.

Los derechos cuyos conflictos son posibles de resolver a través de mediación son: derecho a no ser persona sometida a violencia institucional; derecho a la igualdad de oportunidades; derecho al libre desarrollo de la personalidad; derecho al trato diferenciado y preferente; derecho a la educación. Asimismo, los derechos a recibir atención médica integral; a la accesibilidad a los servicios de salud; a recibir un trato digno y respetuoso; al acceso a la información pública; al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias; a las prestaciones de seguridad social, entre otros.

Para acceder a la mediación es necesario presentar una solicitud por escrito de manera presencial en la sede Central, Visitadurías regionales o vía telefónica al 722 2 36 05 60, exts. 2050 y 2025; en la página oficial codhem.org.mx o enviar un correo electrónico a [email protected]; [email protected] así como a [email protected]