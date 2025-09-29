San Mateo Atenco logra intervención de la CONAGUA para atender puntos críticos del río Lerma

Ciudad de México.- La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, acudió este lunes a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar apoyo técnico y operativo en el reforzamiento de las márgenes del río Lerma, cuya situación calificó de “crítica” y de riesgo para la vida y patrimonio de las familias atenquenses.

Acompañada por ediles y autoridades auxiliares, Muñiz Neyra recordó que la petición se ha hecho desde febrero de este año y destacó que, aunque el municipio ha realizado acciones de mantenimiento desde 2022, la magnitud del problema exige la intervención federal.

“No me iré de estas oficinas hasta que alguien me escuche, porque la vida y el patrimonio de las familias están en riesgo; necesitamos labores de prevención para evitar consecuencias mayores a las de 2018”, enfatizó.

Durante la reunión con funcionarios de Conagua, se constató que el reblandecimiento de los bordes del río, sobre todo en el tramo que colinda con el Barrio de Guadalupe, representa un alto riesgo de rupturas y posibles desbordamientos.Como resultado del encuentro, se alcanzaron cinco acuerdos principales:

1. Desde este martes iniciarán trabajos en los puntos críticos del Lerma para garantizar su flujo.

2. La Conagua pedirá al Gobierno del Estado de México que la Comisión de Agua del Estado (CAEM) mantenga limpias las salidas de la Presa Alzate.

3. La Dirección General de Dragado revisará la posibilidad de apoyo de la Secretaría de Marina con maquinaria y equipo.

4. Autoridades locales y de Conagua harán un recorrido en la zona del Barrio de Guadalupe para coordinar acciones preventivas.

5. Se presupuestará año con año el desazolve del Lerma, con el fin de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa reiteró que la coordinación interinstitucional es clave para evitar una contingencia mayor y confió en que la respuesta de la Conagua beneficie no solo a San Mateo Atenco, sino a otros municipios del Valle de Toluca.