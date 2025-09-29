Caravanas por la Justicia Social llegan a Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Atizapán y Santo Tomás

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, proporciona asesoría jurídica a quienes desconocen o tienen dudas sobre los procesos legales que deben llevar a cabo en caso de presentar alguna problemática relacionada con documentos de identidad, como lo es el cambio de apellidos en actas de nacimiento de familiares ya fallecidos.

Este programa, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tiene el objetivo de que la población mexiquense pueda resolver cualquier situación que enfrenten en materia civil y jurídica. Entre las 29 dependencias participantes se encuentra un módulo del Instituto de la Defensoría Pública (IDP).

Martina Vicente Faustino, del municipio de Toluca, una de las más de 150 mil personas beneficiadas con las Caravanas, recibió asesoría del IDP para resolver las dudas que tenía sobre las acciones a seguir para cambiar los apellidos maternos de sus padres, ya fallecidos, en sus actas de nacimiento.

Después de exponer su caso, y con el objetivo de poder vender una propiedad que dejó su mamá, Martina Vicente recibió orientación y ahora sabe que debe comenzar un juicio de rectificación de actas, situación que le da más tranquilidad y certeza sobre los pasos que debe seguir.

“Gracias a las Caravanas por permitirme realizar todo esto, porque ya sé que esto va a ser una resolución correcta y ahora sí voy a tener mi acta”, afirmó.

Durante esta semana, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social estarán en los municipios de Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Santo Tomás, donde acercarán 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo, entre ellos testamentos, actas del Registro Civil, expedición de licencias de conducir y regularización de predios.