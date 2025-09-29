Despliegan Plan DN-III-E en Santiago Tianguistenco

San Mateo Atenco, Méx.- Debido a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias, personal del Ejército Mexicano y del Hospital Militar de la 22 Zona de Santa María Rayón aplican el Plan DN-III-E en su fase de recuperación.

De acuerdo con la institución, personal militar se trasladó al municipio de Santiago Tianguistenco, una de las demarcaciones del Valle de Toluca más impactadas por las precipitaciones de los últimos días.

Tan solo en esta zona se han registrado acumulados pluviales de entre 45 y 60 milímetros en lapsos menores a dos horas, lo que provocó encharcamientos severos, el desbordamiento de pequeños cauces y la saturación del drenaje en comunidades como Chalma, Tlacuitlapa y el propio centro de la cabecera municipal.

En coordinación con autoridades estatales y municipales, prestaron auxilio a la población y, a la par, brindaron ayuda humanitaria. Para la población que lo requirió, se informó que entregaron 400 medicamentos, entre analgésicos, antibióticos y antialérgicos; se proporcionaron 80 consultas médicas; dieron apoyo a dos familias para trasladar sus pertenencias a un lugar seguro, ya que sus viviendas tuvieron afectaciones directas por el ingreso de agua; además, distribuyeron 12 paquetes de agua, 30 kits de aseo personal y 25 bolsas con medio kilogramo de huevo, con lo cual lograron beneficiar a 82 familias aproximadamente.

Las intensas lluvias también generaron daños en caminos rurales, deslaves menores en laderas y la caída de árboles en accesos carreteros que conectan a Tianguistenco con Xalatlaco y Capulhuac. En tanto, Protección Civil municipal reportó que se mantiene vigilancia permanente en zonas de riesgo, pues el pronóstico meteorológico indica la continuidad de tormentas dispersas durante la semana.