Gobierno estatal y federal refuerzan apoyo en Nezahualcóyotl tras severas inundaciones

Nezahualcóyotl, Méx.- Tras las severas lluvias que afectaron a miles de familias en Nezahualcóyotl, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó un recorrido de supervisión en coordinación con autoridades federales y municipales, donde anunció un amplio operativo de apoyo emergente en salud, alimentación, educación y protección animal.

Acompañada de la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, durante un mensaje a medios, la maestra Delfina Gómez informó que, en colaboración con el Gobierno de México, se brindará atención integral a las comunidades afectadas.

Entre las medidas destacadas, se contempla la entrega de apoyos alimentarios, atención médica y psicológica, campañas de vacunación, así como acciones para el cuidado y rescate animal.

“Vamos a dar atención a los ciudadanos en aspectos como salud, bienestar, alimentación y suministro de agua. Las escuelas afectadas entrarán en un proceso de limpieza y desinfección antes de reanudar clases”, explicó la mandataria.

Como parte del operativo, la gobernadora informó que se habilitarán módulos de atención médica y psicológica para la población, incluyendo el despliegue del programa Salud Casa por Casa, con enfoque en la salud física y mental de las personas afectadas por el desastre.

En el ámbito educativo, se realizarán labores de desinfección en escuelas dañadas por las lluvias para permitir el retorno seguro a clases en los próximos días. La gobernadora destacó la labor del magisterio, que ha continuado sus funciones de manera presencial y virtual, en espera de que las condiciones climáticas permitan el regreso a las aulas.

“Esperamos que no llueva más en los próximos días. En cuanto las condiciones lo permitan, estaremos retomando las clases presenciales. La información oficial se dará a conocer por los canales correspondientes”, puntualizó.

La gobernadora Delfina Gómez agradeció la colaboración del Gobierno federal, municipal y de diversas dependencias estatales, destacando el compromiso del gabinete en la atención directa a los afectados.

“Esto ha sido un trabajo en equipo. Agradezco a nuestra Presidenta de la República, que todos los días, hasta altas horas de la noche, está pendiente de lo que ocurre aquí y de cómo puede apoyar”, expresó.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar federal, señaló que más de 450 servidores públicos recorren las viviendas afectadas para levantar un censo que permita registrar los daños sin que las familias tengan que acudir a módulos. “La instrucción es clara: que ninguna familia se quede sin apoyo.

Por eso estamos tocando cada puerta, para asegurar que el apoyo llegue de manera directa y sin intermediarios”, afirmó.Efraín Morales López, director general de CONAGUA, informó que gracias a la operación de 53 equipos de bombeo y 20 pipas, se ha logrado reducir el número de calles inundadas de 112 a 29.

Asimismo, anunció que se dará inicio a la desinfección de calles, patios y viviendas, y se trabajará en una solución definitiva mediante la implementación del colector de Chalco, proyecto clave para evitar futuras inundaciones.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, precisó que las lluvias registradas superaron los 90 milímetros —equivalente al total de precipitaciones de un mes—, afectando a más de 8 mil familias en colonias como José Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana, Evolución y Vergel.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de permanecer en la zona durante los próximos días, para supervisar el avance de las labores y atender personalmente las necesidades urgentes de la población.