Atienden afectaciones en Neza los tres niveles de gobierno

Nezahualcoyotl, Mex.. El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, de manera conjunta con autoridades del gobierno federal y estatal, inicio intensas actividades para atender a las familias afectadas por las lluvias registradas en el municipio el pasado 27 de septiembre.

El titular del ayuntamiento agradeció el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, así como a sus demás colaboradores por su presencia, al igual que a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales, así como a representantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes están apoyando en las labores necesarias.

Además, señaló que, en coordinación con CONAGUA, la Comisión del Agua del Estado de México, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y brigadas municipales se realizan labores para reducir los niveles de agua y en su caso se haga la limpieza del espacio que lo requiera.

Asimismo, agregó que con apoyo a la Secretaría de Bienestar, realizan el censo de las familias que resultaron afectadas, con el objetivo de que se canalicen los apoyos correspondientes, para que ninguna persona se quede sin respaldo.

Reiteró su compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, a quien solicitó que en caso de emergencia se comunique al 555743 4343.

CENSO DE AFECTADOS

Cabe destacar que cientos de trabajadores del gobierno local se dieron a la tarea de acudir a las colonias donde hubo mayores afectaciones, a fin de brindar el apoyo correspondiente y realizar un censo de las casas afectadas.

Con la instrucción del presidente municipal, los servidores públicos se dividieron para desplegarse por las zonas inundadas, con el objetivo de que en el transcurso del día se atienda a todas ellas.

QAsimismo, Cerqueda Rebollo instruyó a las brigadas de apoyo para reportar de manera inmediata los casos en los que se requiera algún traslado en ambulancia, tal como se hizo en el transcurso de la noche, por parte de elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Además, se puso a disposición de las familias afectadas las instalaciones del Polideportivo en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, del Deportivo Ciudad Jardín y del Deportivo La Perla, para que puedan utilizarlos como espacios seguros.

Cabe señalar que la precipitación pluvial del pasado sábado fue de más de 90 milímetros a lo largo de tres horas, estimándose que habitualmente esta cantidad de agua cae en un mes.