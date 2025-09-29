Gobierno de Naucalpan cuenta con instituciones de apoyo para la población: Montoya

Naucalpan, Méx.- “El gobierno de Naucalpan es sensible y cuenta con canales de apoyo para toda la población como Prevención del Delito, Bienestar e Inclusión Social, Sistema Municipal DIF, el Instituto de las Mujeres Naucalpenses”, aseguró el alcalde Isaac Montoya Márquez, durante la sesión de Testimonios por la Paz, en la que jóvenes y adultos compartieron experiencias transformadoras y las circunstancias para superar la dependencia.

Dijo que este ejercicio se realizó, como parte de las Jornadas por la Paz, que buscan atender las causas que generan la violencia.Tanto la Mesa de Paz y las Jornadas por la Paz, tienen el objetivo claro y compartido de abordar las causas, como el caso de los diferentes testimonios que se presentaron.

“Atender las causas, es igual de importante que enfrentar a los criminales, que enfrentar a las redes criminales y también es la parte medular, porque es prevenir el delito”, señaló ante las y los vecinos en el Parque La Hormiga, donde junto con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, escuchó diversos testimonios, como el de Patricia Barajas, quien desde los 14 años comenzó a consumir alcohol, mariguana y abandonó su casa.

Patricia, dijo que después de perder a su pareja en un baile, quedar herida y con un hijo, decidió integrarse a redes de mujeres y buscar ayuda, así logró alejarse de las drogas y superarse a través del estudio.

Tras escuchar los testimonios, el alcalde Isaac Montoya, señaló que son inspiradores para poder superar los retos que se presentan en la vida en condiciones adversas.

Por lo que subrayó, “no podemos desperdiciar nuestra vida, tomando puertas falsas, no podemos irnos por la vida simplemente sobreviviendo, tenemos que enfocarnos en aquello que nos inspira, que nos hace sentir plenos.

Están en una etapa en la cual es explorar, es buscar opciones; no dejen de mantener sus sueños vivos”

.El presidente municipal destacó que los apoyos que se otorgan a través de los programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal, como las becas, cobran relevancia en los gastos familiares y escolares.

“La idea muy clara, si los jóvenes cuentan con un ingreso mínimo como las becas y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, esto les permite salir adelante, cubrir sus gastos diarios y no desertar del estudio”.

Finalmente, Montoya Márquez apuntó que, como vecino de las colonias y como joven, comprendió desde edad temprana, que perseverar y dedicarse a lo que le apasiona, como el servicio público, se vuelve una de las claves para dedicarse a lo que le gusta.