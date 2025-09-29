Centros LIBRE impulsan educación y capacitación para el empoderamiento de las mujeres

Tlalnepantla, Méx.- Más de 100 mujeres concluyeron cursos de capacitación en belleza, estilismo y cuidado personal, así como estudios de primaria y secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en el Centro LIBRE de la Secretaría de las Mujeres ubicado en Tlalnepantla, uno de los 37 espacios seguros que impulsa el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Estas constancias que avalan los conocimientos adquiridos, les permitirán reconstruir sus proyectos de vida, al generar ingresos para ellas y sus familias.Al respecto, Mónica Chávez Durán, titular de la Secretaría de las Mujeres, al hacer entrega de los reconocimientos, indicó: “Hoy reciben una constancia que certifica lo aprendido, pero también una herramienta de independencia.

Ustedes han adquirido habilidades reales y prácticas, que pueden abrirles nuevas oportunidades de autoempleo, emprendimiento y crecimiento económico”.

Los Centros LIBRE en el Estado de México forman parte de la política nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que brindan atención integral en entornos seguros, orientados a responder a las necesidades de las usuarias, con formación académica, capacitación técnica, acompañamiento psicológico y jurídico, así como actividades culturales y deportivas.

Chávez Durán, subrayó que: “Como lo ha expresado la Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez: las mujeres mexiquenses no están solas. Esa frase no es un eslogan, es un compromiso vivo, significa que hoy hay un gobierno estatal y municipal, que las acompaña, que las respalda y que abre caminos para que puedan decidir, aprender y emprender”.

Durante el evento, Lorena Ávalos Sánchez, usuaria del Centro LIBRE que se ha beneficiado con cursos como maquillaje básico, corte de cabello y decoración de uñas compartió su sentir: “Mi siguiente paso es emprender un negocio, una visión que se hace posible cuando las autoridades del gobierno trabajan de manera trasversal en beneficio de la comunidad, especialmente para las mujeres”.

Por su parte el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entregó material, que facilitará las actividades formativas, culturales y recreativas.

Estas acciones reflejan la política pública integral para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mexiquenses.