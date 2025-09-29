Convoca SMSEM al XLVII Consejo Estatal Ordinario

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), encabezado por su Secretario General, Jenaro Martínez Reyes, emitió la convocatoria al XLVII Consejo Estatal Ordinario, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre en el Auditorio “Prof. Agripín García Estrada”, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca.

El Consejo constituye el máximo órgano de Gobierno del sindicato y congregará a los delegados de las 14 regiones, quienes con voz y voto analizarán los asuntos de mayor relevancia para el magisterio estatal.

En este espacio se analizarán cinco grandes ejes: asuntos económicos, profesionales y de cultura general, médico-asistenciales, político-sindicales y asuntos generales. Las ponencias de cada comité delegacional serán previamente discutidas en asambleas y mesas de trabajo, lo que permitirá que el Consejo Estatal se convierta en un espacio de auténtica representación y construcción colectiva.

Para la dirigencia encabezada por Jenaro Martínez, este encuentro garantiza la vida democrática del SMSEM y fortalece su carácter como la organización sindical independiente más grande de Latinoamérica. Cada tema que se discuta estará enfocado en la defensa de los derechos de los docentes y en el fortalecimiento de las condiciones laborales del magisterio.

El Comité Ejecutivo Estatal del SMSEM se prepara para recibir a los más de 4 mil delegados y representantes sindicales de las 14 regiones y todos los niveles educativos, quienes con su participación construirán los pliegos petitorios que serán entregados en 2026 al Gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez.