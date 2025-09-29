Gobierno de Tlalnepantla recupera espacios públicos y libera vialidades en el municipio

Tlalnepantla, Méx.- A través de un operativo realizado en la Zona Centro del municipio, se retiraron aproximadamente 34 puestos dedicados al comercio informal, por lo que ahora luce un mejor entorno urbano. En el operativo participaron diversas dependencias del Ayuntamiento, que dio como resultado el retiro de aproximadamente 34 puestos dedicados al comercio informal.

La Dirección de Gobierno informó que, por instrucciones del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, este dispositivo se implementó durante la madrugada de este lunes para evitar afectaciones a la ciudadanía que acude a comprar insumos en dichos espacios.

El operativo, se efectuó en vialidades como Ignacio Allende, Zahuatlán, Cuitláhuac, Teotihuacán, Porfirio Díaz, Aztecas, por mencionar algunas que se ubican en el primer cuadro de Tlalnepantla Centro.

Para garantizar la seguridad de vecinas, vecinos y autoridades locales, la Policía Municipal desplegó 50 elementos y 20 unidades que se sumaron al ordenamiento y reordenamiento de Tlalnepantla Centro, zona que ahora luce un cambio significativo en beneficio de la ciudadanía.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental, retiró bienes mostrencos y vehículos en estado de abandono, además de que se llevaron a cabo, trabajos como poda y deshierbe.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla, también participó en estas acciones, realizando desazolve para evitar encharcamientos ante las fuertes lluvias presentadas los últimos días, mientras que la Dirección Municipal de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano llevó a cabo trabajos de limpia y recolección de residuos sólidos urbanos como parte de estas acciones integrales.

El Gobierno de Tlalnepantla refrenda su compromiso con la recuperación de espacios públicos y liberación de vialidades, con el retiro del comercio informal y el ambulantaje, que no están permitidos en el municipio.