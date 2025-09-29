DEBATE

29 septiembre, 2025

Por Roberto Desachy Severino

Netanyahu, Trump, Hamas, ONU y el genocidio con múltiples responsables en PalestinaA punto de cumplir los dos años del ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas en zonas civiles de Israel, con saldo de mil 195 muertos, incluidos 766 civiles, 36 menores de edad y 373 militares, además de la captura de 251 personas, cada día queda más claro que los principales beneficiados de este atentado son el primer ministro de Israel y el actual presidente de Estados Unidos, Benjamín Netanyahu y Donald Trump, respectivamente.

El atentado de Hamas, que abarcó hasta un festival de música, se convirtió en el PRETEXTO perfecto para que Netanyahu y el ejército de Israel asesinaran a más de 65 mil personas, mayormente civiles, incluidos 19 mil 424 niños, 10 mil mujeres, 1600 trabajadores sanitarios, 251 periodistas y 120 académicos: https://desdepuebla.com/2025/09/06/israel-destruye-otro-edificio-de-viviendas-en-ciudad-de-gaza-van-64-mil-palestinos-muertos/

Sí, Netanyahu y el gobierno que representa son genocidas, al mismo nivel que otros multiasesinos con poder, que desde sus respectivos gobiernos mataron a decenas, centenas de miles –inclusive millones – de inocentes, como Adolfo Hitler, Stalin, Jean Bédel Bokassa, etc: https://desdepuebla.com/2025/04/20/netanyahu-y-su-bien-ganado-lugar-en-la-historia-de-la-humanidadal-lado-de-adolfo-hitler-talat-baja-jean-bedel-bokassa-stalin-etc/

Como presidente del país más poderoso del mundo, Donald Trump se ha erigido en el más férreo defensor, encubridor de su colega Netanyahu y, en consecuencia, desde que asumió el poder se convirtió en un FELIZ corresponsable de todos y cada uno de los crímenes de lesa humanidad del ejército israelí: https://desdepuebla.com/2025/02/05/trump-preve-un-control-a-largo-plazo-de-ee-uu-sobre-gaza/

Independientemente de la alianza histórica y económica entre Estados Unidos e Israel, queda claro que Trump goza, festina cada vez que mueren decenas, centenas o miles de seres humanos a quienes él –orgulloso y confeso racista – considera inferiores o desechables: https://www.nytimes.com/es/2025/02/04/espanol/estados-unidos/trump-dei-racismo.html

DESDE 1947, LA ONU PREPARÓ EL CALDO DE CULTIVO PARA EL ACTUAL GENOCIDIO

Aunque no resisten comparación los mil 195 homicidios cometidos por Hamas en su ataque inicial contra el territorio israelita con los más de 65 mil asesinatos ordenados por Netanyahu y sus cómplices, lo cierto es que esta organización lanzó el primer atentado y, con ello, dinamitó la especie de frágil tregua entre Israel y el pueblo palestino: https://desdepuebla.com/2023/10/07/suman-mas-de-500-muertos-y-3-mil-300-heridos-tras-ataque-de-hamas-a-israel/

Creada en la década de los 80s, incluso con el apoyo de Israel, que la veía como un contrapeso a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yasser Arafat, Hamas no está formada por niños exploradores o simples defensores de las causas de Gaza, sino por combatientes, que no solamente cometieron el ataque inicial contra Israel, sino que, cuando pueden, atacan y matan a sus adversarios, como hicieron a mediados de julio, cuando asesinaron a cinco soldados israelíes o hace pocos días, que ejecutaron a tres palestinos acusados de colaborar con Israel: https://www.clarin.com/mundo/denuncian-hamas-ejecuto-palestinos-acusados-colaborar-israel-gaza_0_qLcB1jysbl.html

La realidad es clara y los ÚNICOS realmente inocentes en el conflicto israelí –árabe son las decenas de miles de víctimas civiles muertas, heridas o desaparecidas–ya sean palestinos, judíos, mujeres, niños, periodistas, académicos, artistas, personal de salud, etc –: https://desdepuebla.com/2024/04/18/la-imagen-de-una-palestina-con-una-nina-muerta-en-brazos-gana-el-world-press-photo/

Incapaz de frenar la masacre sionista contra Palestina, exhibida de manera permanente y mundial por su ABSOLUTA INUTILIDAD, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no sirve absolutamente de nada, para detener la matanza que ella misma fomentó en 1947, cuando dividió el territorio hoy en disputa y legitimó la creación de un Estado judío (Israel).Desde esa fecha, la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina (resolución 181/1947), para darle el 55% del territorio al Estado Hebreo, que entonces contaba con 558 mil judíos y dejar el 44 de la tierra a la población árabe, que en dicha época tenía más de un millón 200 mil habitantes en esa zona.