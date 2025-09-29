Pugilista olímpico mexicano va por el título mundial

Ciudad de México.- Joselito “Huracán” Velázquez dejó claro que el boxeo mexicano tiene en él a un contendiente de nivel mundial. En una noche inolvidable en el Parque Quintana Roo, el púgil olímpico se impuso con espectacularidad al cubano-estadounidense Aniel “Infinito” Viamontes, a quien derribó en múltiples ocasiones antes de sentenciarlo por la vía del nocaut técnico en el cuarto asalto.

El ambiente fue eléctrico: más de 2,500 fanáticos presenciaron la explosión de talento del “Huracán”, que combinó velocidad, precisión y pegada para desarmar a un rival reconocido por su poder noqueador. Cada caída de Viamontes encendió los ánimos hasta que, finalmente, el réferi detuvo la contienda para sellar una victoria que abre la puerta grande hacia el campeonato del mundo.

Al término de la pelea, Velázquez lanzó un reto directo al campeón estadounidense Ricardo Sandoval, actual monarca del peso mosca. “Estoy listo para la corona”, sentenció con confianza el mexicano, que ahora presume un récord de 22 triunfos, 14 de ellos por nocaut.

El evento, una producción de alto nivel a cargo de Cancún Boxing, dirigida por Pepe Gómez, en conjunto con Boxing Time de Memo Rocha y Latin KO Promotions, comandada por Oswaldo Küchle, fue transmitido en todo el país por Canal 5 dentro de los tradicionales Sábados de Box, consolidando la proyección mediática del espectáculo.

El triunfo de Joselito no solo significó un paso más en su carrera, sino que lo posiciona en la antesala de la gloria. Su boxeo explosivo, respaldado por experiencia olímpica y una afición que lo arropa, lo convierten en un serio candidato para destronar a Sandoval y devolver a México un cetro que históricamente ha tenido grandes dueños.

La cuenta regresiva para su cita con la historia ya comenzó, y el “Huracán” Velázquez parece dispuesto a arrasar con todo a su paso.