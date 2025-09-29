Diablas empatan en el Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- En un partido lleno de tensión y dramatismo, el Toluca Femenil rescató un empate 2-2 frente al Atlas en el Estadio Jalisco, dentro de la jornada 13 de la Liga MX Femenil. El resultado mantiene a las Diablas en zona de protagonismo, ubicadas momentáneamente en la cuarta posición con 25 puntos.

Las emociones comenzaron muy temprano, cuando al minuto 4 las locales tuvieron la gran oportunidad de abrir el marcador desde el manchón penal. No obstante, Brenda Ceren erró su disparo y las mexiquenses respiraron aliviadas. El duelo se tornó cuesta arriba al minuto 38 con la expulsión de Mitzy Ramírez por doble amarilla, obligando a las visitantes a redoblar esfuerzos con una futbolista menos.

Lejos de caer en la desesperación, las escarlatas encontraron un golpe de inspiración justo antes del descanso. La francesa Faustine Robert se animó desde fuera del área y con un disparo espectacular firmó el 0-1 que silenció momentáneamente a la tribuna rojinegra.

Al inicio de la segunda parte, el Toluca volvió a mostrar temple y contundencia. Shanice Van De Sanden ganó la espalda a la zaga rival y cedió un pase preciso para que Eugénie Le Sommer ampliara la ventaja al minuto 47. La ilusión crecía, aunque el desgaste físico comenzó a pesar.

Atlas aprovechó esa circunstancia y recortó distancias al 67’, cuando Victoria Acevedo sorprendió con un remate que encendió las esperanzas locales. En la recta final, la insistencia rojinegra se transformó en el empate: Kayla Fernández, con un derechazo imparable, decretó el 2-2 definitivo que supo a triunfo para las anfitrionas.

El siguiente compromiso de las Diablas será este sábado 4 de octubre donde recibirán al Mazatlán a las 15:45 horas. El equipo dirigido por Gabriel “Mago” Velasco buscará retomar la senda del triunfo y consolidar su lugar en los primeros puestos de la tabla, con la mira puesta en la Liguilla.