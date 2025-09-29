Antorcha lucra con la miseria y necesidades de La Laguna Chiconautla

Redacción

Redacción 29 septiembre, 2025

29 septiembre, 2025 Municipios

Municipios Antorcha, Ecatepec, EdoMéx, Lucro

Antorcha, Ecatepec, EdoMéx, Lucro 0 Comments

Por: Eduardo Ortega

Ecatepec, Méx. Habitantes de la colonia La Laguna Chiconautla se enfrentan no sólo a la marginación y carencia de servicios públicos, sino al uso político por parte de dirigentes del Movimiento Antorchista, que promovieron la invasión de estos predios no aptos para ser urbanizados, pues pertenecían al ex lago de Texcoco.

El autollamado Movimiento Antorchista –antes Antorcha Popular-, junto con comuneros y ejidatarios, impulsó la venta irregular de terrenos ubicados en La Laguna Chiconautla, en los límites de Ecatepec con Acolman, donde personas de escasos recursos económicos compraron y construyeron viviendas, a pesar de no contar con los servicios públicos básicos, como drenaje y agua potable.

Entre los dirigentes antorchistas de La Laguna Chiconautla destaca Susana García Esparza, quien nunca logró mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad, a quienes la organización exigía “aportaciones” diversas, supuestamente para realizar obras y acciones de beneficio comunitarios.

García Esparza fue regidora durante la administración del ex alcalde Indalecio Ríos y posteriormente se desempeñó como directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG) de Ecatepec, en el gobierno del ex alcalde Fernando Vilchis Contreras, sobre quien pesan múltiples señalamientos de irregularidades cometidas durante su gestión, A pesar de ello, las condiciones de vida de los habitantes de La Laguna Chiconautla no mejoraron y, por el contrario, se agravaron por el olvido del entonces gobierno municipal y de los propios dirigentes de esa organización social.

En seis años de gobierno, Vilchis Contreras ni siquiera visitó la comunidad y muchos menos hubo obra pública.Actualmente, los mismos líderes antorchistas que olvidaron a La Laguna Chiconautla promueven, de nueva cuenta, protestas y manifestaciones contra el gobierno municipal, pese a que ellos impulsaron la invasión de los terrenos y lucraron –y continúan lucrando- con las necesidades de los pobladores.

Familiares de García Esparza fueron beneficiados directamente durante el gobierno de Fernando Vilchis, como se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación.Los padres de la ex funcionaria, José Eloy García Hernández y María Susana Esparza Hernández, también estuvieron en la nómina municipal durante la citada administración.

La Laguna Chiconautla surgió en predios del ex Lago de Texcoco, lo que dificulta en extremo la introducción de servicios públicos, sobre todo drenaje y agua potable, debido a las condiciones del terreno lacustre, además de que la comunidad es disputada por Acolman y actualmente existe un litigio entre Ecatepec y dicho municipio, que debe ser resuelto por el Congreso del Estado de México.

El gobierno de Ecatepec realiza trabajos en calles de esta comunidad para permitir la movilidad a sus pobladores, además de que reconectó luminarias y entregó árboles frutales a los colonos, en tanto que escuelas cuentan con los llamados “baños secos”, que benefician a cientos de alumnos de la comunidad, que carece de redes de drenaje y agua potable.