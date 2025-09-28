Metepec fortalece la cultura del reciclaje con la apertura del tercer Centro CERCA

Metepec, Méx.- En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, el presidente municipal Fernando Flores Fernández inauguró el pasado sábado el tercer Centro Ecológico de Reciclaje y Conservación Ambiental (CERCA), ubicado en las instalaciones del Super Kompras de la colonia Las Marinas, consolidando así el compromiso del gobierno local con el cuidado del medio ambiente y el fomento de una cultura ciudadana de reciclaje responsable.

Acompañado por la directora de Medio Ambiente del municipio, Elisa Martínez Maldonado, así como por vecinos de la zona, el edil destacó que este nuevo espacio permitirá a la ciudadanía entregar residuos sólidos reciclables como cartón, PET, vidrio, electrodomésticos, aparatos electrónicos, papel, latas de metal y aluminio, así como envases de Tetra Pak, siempre y cuando estén limpios, secos y compactados.

“Hoy, en el Día de la Conciencia Ambiental, inauguramos el tercer Centro CERCA, un espacio donde los ciudadanos pueden aportar de manera activa al cuidado del medio ambiente. Con acciones como esta seguimos construyendo un Metepec más verde y comprometido con su entorno”, expresó el alcalde durante su intervención.

Una de las características más destacadas del programa CERCA es su componente de incentivo comunitario: por cada kilogramo de residuos entregados, los usuarios reciben un sello en una planilla personal, la cual puede ser canjeada posteriormente por productos de la tienda Super Kompras.

La inauguración del nuevo centro coincidió con la realización de la Feria del Reciclaje en el mismo punto, donde decenas de vecinos llevaron sus materiales reciclables y participaron activamente en esta jornada ecológica, promoviendo la educación ambiental y el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno.

El nuevo centro, ubicado en Av. Manuel J. Clouthier 303, Fraccionamiento Las Marinas, tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Con esta inauguración, Metepec ya cuenta con tres Centros CERCA. El primero fue abierto en La Asunción en julio de 2024 y el segundo, en la colonia Xinantécatl, en febrero de este año. Todos ellos forman parte de una estrategia integral para promover el manejo adecuado de residuos y la economía circular, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los habitantes para continuar participando activamente en las acciones ambientales y convertir a Metepec en un referente estatal en sostenibilidad urbana.