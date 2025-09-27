Los Diablos sellan semana perfecta con nueve puntos

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.- Los Diablos Rojos del Toluca cerraron una semana soñada al sumar nueve puntos de nueve posibles tras vencer de manera consecutiva a Chivas, Rayados y Mazatlán, resultados que les permiten colocarse de manera momentánea en lo más alto de la tabla general, a la espera de lo que haga Cruz Azul en su visita a la frontera.

El dos veces mundialista Estadio “Nemesio Diez”, volvió a vibrar con una contundente actuación de los escarlatas, que derrotaron 3-1 al Mazatlán, para redondear una racha goleadora que los convierte en la ofensiva más letal del torneo. En tan solo tres partidos marcaron 12 goles, confirmando el poderío de un plantel que luce sólido en todas sus líneas.

El marcador se abrió gracias a la experiencia de Héctor Herrera, que con un disparo de media distancia puso el primero de la tarde. Sin embargo, el mediocampista pasó de héroe a villano minutos después, al ser expulsado tras una revisión en el VAR por una dura entrada, dejando a su equipo con diez hombres.

Lejos de resentir la inferioridad numérica, los Diablos encontraron el segundo gol gracias a Bruno Méndez, que dentro del área utilizó un recurso técnico de lujo para vencer al arquero sinaloense y desatar la euforia de la tribuna.

En el cierre del encuentro, un penal decretado por el árbitro central fue ejecutado con frialdad por el portugués Joao Paulo Días “Paulinho”, quien firmó el 3-0 parcial y se consolidó como uno de los artilleros más efectivos del campeonato. El descuento de Nicolás Benedetti en los últimos instantes solo maquilló el resultado para dejar cifras definitivas de 3-1.

Con esta victoria, el Toluca llega fortalecido a su siguiente compromiso internacional: el próximo miércoles 1 de octubre, enfrentará al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park, en el marco de la Campeones Cup. El conjunto escarlata buscará trasladar su buen momento al plano internacional, mientras que el Mazatlán deberá trabajar duro si quiere aspirar a un lugar en la reclasificación.