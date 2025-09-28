Detienen en Tianguistenco a ocho presuntos integrantes de célula delictiva

Santiago Tianguistenco, Méx.- En un operativo conjunto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) lograron la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva con orígenes en Jalisco, dedicada a la venta de narcóticos y otros delitos de alto impacto.

Las aprehensiones se realizaron tras una denuncia por quebrantamiento de sellos en un inmueble ubicado en la colonia Gualupita Yaucuitlalpan, asegurado previamente en julio de 2024 durante un cateo por delitos contra la salud. Al inspeccionar el sitio, las autoridades corroboraron el retiro de sellos y localizaron narcóticos, numerario sin acreditar, una motocicleta con reporte de robo y diversos objetos relacionados con la actividad criminal, entre ellos una tabla marcada con las iniciales de un grupo delictivo, presuntamente utilizada para agredir a víctimas.

Los detenidos fueron identificados como Roger Alain “N”, Juan José “N”, Jaime “N”, Julio César “N”, Simón “N”, Jhonatan Marvin “N”, Dulce Ivonne “N” y Mariana “N”. Uno de ellos cuenta con una orden de aprehensión por homicidio ocurrido en 2024 en Tianguistenco.

De acuerdo con la FGJEM, los ocho sujetos son investigados por delitos contra la salud, quebrantamiento de sellos y encubrimiento por receptación. Los hombres fueron trasladados al Centro Penitenciario de Tenango del Valle y las mujeres al de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan y el inmueble fue nuevamente asegurado. Asimismo, recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.