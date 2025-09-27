Rescatan a tres caninos por maltrato animal en Valle de Bravo

Redacción

Redacción 27 septiembre, 2025

27 septiembre, 2025 Policía

Policía 0 Comments

Valle de Bravo, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Marina, Policía Municipal y del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Valle de Bravo rescataron tres caninos en condiciones de maltrato animal de un inmueble localizado en esta demarcación.

Derivado de una denuncia, el Agente del Ministerio Público inició investigación por el delito de maltrato animal, luego de que se alertara de que al interior de un inmueble se encontraban tres caninos amarrados en estado de abandono y en deficientes condiciones de salud.

Este Fiscalía solicitó al Órgano Jurisdiccional correspondiente una orden de cateo para un inmueble localizado en la colonia Cuadrilla de Dolores del referido municipio, por lo que una vez obtenido dicho mandato judicial, permitió que personal de diversas dependencias se constituyera en el citado domicilio.

Durante esta técnica de investigación, fueron localizados tres caninos machos, uno de ellos de la raza dálmata; un pastor belga y un cachorro raza criolla, mismos que una vez rescatados, quedaron en resguardo del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Valle de Bravo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.