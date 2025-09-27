Tendrá Toluca un fin de semana de ballet con el Lago de los Cisnes

Toluca, Méx.- La capital mexiquense tendrá un fin de semana de ballet con el Lago de los Cisnes, de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) que ofrecerá un final inesperado y sorpresivo en este extraordinario espectáculo.

Más de 130 artistas en escena mostrarán su talento y pasión en tres funciones del considerado el ballet más bonito del mundo, este sábado 27 de septiembre a las 13:00 y 19:00 horas, y el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas.

El director de la OFiT, el maestro Gerardo Urbán y Fernández, reiteró que este esfuerzo, en coordinación con CulturArte, es un espectáculo que ofrece estética musical y de danza como se vive en los mejores teatros del mundo, con una orquesta en vivo de más de 80 músicos y la compañía de ballet con más de 50 bailarines.

Esta puesta en escena se lleva a cabo con la más alta calidad y a bajo precio a fin de que todas las personas puedan disfrutar, con localidades desde 150 a 750 pesos, para cubrir gastos de producción; además, es importante destacar que en Toluca se realiza toda la obra completa, por lo que los asistentes podrán disfrutar de esta magnífica composición de Pyotr Il’yich Tchaikovsky.

El público interesado en vivir esta experiencia llena de magia, amor, intriga y de lucha entre el bien y el mal, puede adquirir los boletos en la taquilla uno del Teatro Morelos y en la taquilla digital www.culturarte.org.