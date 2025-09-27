Bomberos de Metepec evitan tragedia por explosión en vivienda de Ocotitlán

Metepec, Méx.– La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Metepec evitó que una explosión registrada este jueves en una vivienda de la comunidad de Ocotitlán tuviera consecuencias fatales. Aunque el siniestro provocó daños materiales de consideración, no se reportaron personas lesionadas, y gracias a la oportuna respuesta de los elementos de emergencia, incluso fue posible rescatar con vida a una mascota que se encontraba dentro del inmueble.

El incidente se registró durante la mañana, cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre una explosión dentro de una casa habitación. De inmediato, unidades de bomberos, protección civil y seguridad pública se movilizaron al lugar para atender la situación.

A su llegada, los elementos evaluaron el riesgo y actuaron con rapidez para controlar cualquier posible propagación del fuego o acumulación de gases. En el proceso de revisión de la vivienda afectada, localizaron a un perro que había quedado atrapado entre los escombros, logrando su rescate sano y salvo.

“Mi gratitud a este gran equipo, que siempre está dispuesto a darlo todo por la seguridad y tranquilidad de nuestras familias”, expresó el presidente municipal Fernando Flores Fernández a través de redes sociales, destacando la valentía y profesionalismo de los bomberos durante la emergencia.

Aunque aún se investigan las causas exactas de la explosión, se presume que pudo haber estado relacionada con una fuga de gas. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población a revisar constantemente sus instalaciones domésticas de gas y electricidad, y a reportar cualquier anomalía.