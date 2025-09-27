David Colmenares Páramo recibe Doctorado Honoris Causa por la UANL

Ciudad de México.- En una Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario, celebrada en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) otorgó el Doctorado Honoris Causa a David Colmenares Páramo, en reconocimiento a su amplia trayectoria en el servicio público y a sus aportaciones en el ámbito académico. Asimismo, a su labor profesional y su dedicación en temas como la defensa de la soberanía nacional, política y coordinación fiscal, fiscalización superior y trayectoria docente.

Colmenares Páramo también ha promovido el análisis en torno a las políticas del FMI, así como a la distribución de las participaciones de recursos federales.

El Doctorado Honoris Causa es la distinción académica que otorga la UANL a aquellas personas que han sobresalido por sus méritos y contribuciones a la educación, las ciencias o las artes, así como a quienes hayan realizado actividades para el mejoramiento de las condiciones o bienestar de la humanidad. Entre las personas distinguidas con este reconocimiento figuran personalidades como Joan Manuel Serrat.

Al recibir el Doctorado, Colmenares Páramo agradeció a la UANL y expresó su reconocimiento a su Rector, Dr. Santos Guzmán López, así como los integrantes de la Junta de Gobierno, encabezada por su Presidente, Dr. Benjamín Limón Rodríguez, y el Secretario General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, y a la comunidad universitaria.

“En un contexto de escasez de recursos presupuestales, el gran reto sigue siendo lograr que los espacios educativos y culturales de calidad estén al alcance de cada vez más personas en todo el país. La educación ha sido y será siempre un instrumento social contra la desigualdad”, señaló David Colmenares.

En su mensaje, el Auditor Superior afirmó que hoy la ASF es una institución más cercana a la sociedad, orientada a prevenir, optimizar el uso de los recursos públicos y vigilar que éstos se ejerzan con honestidad y eficiencia. “En esencia, la Auditoría Superior cuida el esfuerzo de millones de contribuyentes”, apuntó.

Por su parte, el Dr. Santos Guzmán reconoció la amplia trayectoria profesional y académica de Colmenares Páramo, quien ha dedicado su vida profesional a fortalecer las instituciones públicas, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia del uso de los recursos que pertenecen a la sociedad. “Su liderazgo ha sido determinante para promover una cultura de legalidad y confianza en las instituciones públicas, condiciones indispensables para el desarrollo de cualquier nación”, indicó.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó el papel de la UANL como espacio clave para debatir y proponer soluciones de alto nivel. Asimismo, reconoció a los galardonados y la contribución del Titular de la ASF en el fortalecimiento de la coordinación fiscal en México.

En la misma ceremonia, la UANL entregó también el Doctorado Honoris Causa a M.A.P. Ma. Dolores Barrientos Alemán y al Dr. James J. Heckman, economista galardonado con el Premio Nobel de Economía en el año 2000.

La sesión contó con la presencia de distinguidas autoridades académicas, representantes del sector público y privado, auditores especiales, titulares y personal de la ASF, así como invitados especiales.