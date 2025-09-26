Vecinos de Lerma bloquean la circulación de la carretera México-Toluca

Lerma, Méx.- Vecinos de la colonia Guadalupe del municipio de Lerma bloquean la carretera la altura de Plazas Outtlet , exigen a las autoridades que les apoyen por el problema de inundaciones que tienen tras las fuertes lluvias.

“El bloqueo lo estamos haciendo porque estas inundaciones son aguas negras de los municipios de San Mateo Atenco, Metepec y Toluca que salen de sus drenajes profundos que están descompuestas desde hace dos años y ningún municipio y autoridad la han podido arreglar”, dijeron los manifestantes.

Dieron a conocer que con este problema se ven afectadas más de 300 familias que están conviviendo con aguas negras. “No queremos que se sigan afrontándose casas y por ello es que pedimos una solución rápida por parte del edil Miguel Ángel Ramírez Ponce”, expresaron.

Pues, inclusive, piden que se baje la compuerta del Río Lerma, pero que también se desazolve, ya que con ello se evitará que se registren más inundaciones, advirtieron los afectados.

Por lo que el cierre implementado en la dirección hacia Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejó a cientos de automovilistas varados por varias horas.

Mientras que, la larga espera genero momentos de tensión entre algunos conductores desesperados y hubo conatos de enfrentamiento con los manifestantes y varias “mentadas de madre”, a quienes hicieron el bloqueo.