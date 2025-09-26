Sheinbaum rechaza negociaciones con Salinas Pliego

Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que el pago de impuestos es un asunto de ley y no de negociación política, en respuesta a la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego de establecer una mesa de diálogo para tratar sus adeudos fiscales.

“Negociación fuera de la ley, nunca”, subrayó la mandataria, al recordar que su juramento constitucional la obliga a hacer cumplir las leyes emanadas de la Carta Magna. “No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no… los adeudos fiscales son un asunto de ley”, afirmó.

Sheinbaum recordó que, a diferencia del “viejo régimen de consolidación fiscal”, en el que se buscaban mecanismos para evadir o reducir al mínimo el pago de impuestos, en su gobierno prevalece el Estado de derecho. “Cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos, el deudor tiene derecho a sus reclamos dentro del marco legal”, explicó.

La presidenta subrayó que el Código Fiscal y la Constitución permiten al contribuyente descuentos en multas y recargos siempre que se realice el pago correspondiente, pero enfatizó que esas reglas son públicas y no objeto de acuerdos particulares.

En alusión a la postura difundida por Grupo Salinas un día antes, Sheinbaum reiteró: “Esos tiempos ya quedaron en el pasado; no es un asunto de negociación en lo oscurito”.

Aclaró que, si bien existen mesas técnicas y espacios de diálogo en el SAT, todos los contribuyentes tienen el mismo derecho y las mismas obligaciones. “Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley”, sostuvo.

Citó a Benito Juárez para cerrar su mensaje: “Nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de derecho para todas y para todos”.