Lista la fiesta de los libros, inicia FILEM 2025

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- A partir de este fin de semana y hasta el 5 de octubre, la población podrá ser parte de la fiesta de la lectura y disfrutar de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2025 que tendrá sedes alternas.

Del 26 de septiembre al 5 de octubre, la FILEM reunirá a más de 300 sellos editoriales nacionales e internacionales provenientes de Colombia, Argentina, España y Cuba, es uno de los eventos más esperados en todo el territorio mexiquense.

En la edición 11, la FILEM está dedicada al género de la novela gráfica, estará engalanada con más de 200 actividades que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, talleres, obras de teatro, conciertos, ciclos de cine, masterclass y exposiciones, con un enfoque incluyente que busca acercar el mundo de la lectura y las artes a todas las edades.

Esta feria contará con cuatro foros principales, FILEM, FOEM, UAEMéx e Infantil y Juvenil, y seis alternos: Casa de las Diligencias, Teatro Universitario Los Jaguares, Museo de Bellas Artes, Museo José María Velasco, Parque de la Ciencia Fundadores y Patio del Poder Judicial.

Entre los eventos destacados se encuentran el homenaje a José Luis Durán, el ciclo de cine Allá dirigido por Montserrat Larqué, el taller Escribe una historia fantástica impartido por Alberto Chimal, así como las puestas en escena LALOCO y sus alebrijes, La insignificancia de llamarse Juana con Vanessa Bauche y el concierto Por si volvieras de María San Felipe.