Vincularán a proceso a tres integrantes de célula criminal

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Flavio Cesar “N”, Edwin Said “N” y Daniel “N” por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Los elementos aportados por el Agente del Ministerio Público permitieron que la Autoridad Judicial determinara la vinculación a proceso de estos sujetos por hechos cometidos el pasado 8 de septiembre cuando las víctimas, dos masculinos, viajaban a bordo de un vehículo marca Ford, cargado con mercancía de ferretería propiedad de una empresa moral y al circular sobre la calle Esmeralda en la colonia Santa Cruz Ojo de Agua del municipio de Tecámac, un vehículo les cierra el paso, del cual descienden los hoy investigados, quienes amenazan a las víctimas con armas de fuego, obligándolas a bajar de su vehículo.

Una vez que ambas víctimas descienden, son desapoderados de la unidad que conducían y son obligados a subir en la parte trasera del carro blanco, privándolos de la libertad y siendo liberados más tarde en el estado de Hidalgo. Por estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Flavio Cesar “N”, Edwin Said “N” y Daniel “N” como posibles partícipes, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Estos sujetos, son integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de vehículo autodenominada “Los Lagartos” que opera en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec y están relacionados con diversos ilícitos.

Flavio Cesar “N”, Edwin Said “N” y Daniel “N” fueron detenidos por Policías de Investigación, el pasado 9 de septiembre, luego de que habrían privado de la libertad a un menor de edad que conducía un vehículo sobre el libramiento carretera Coyotepec a Huehuetoca.

Los padres de la víctima, quienes fueron testigos de estos hechos, iniciaron su denuncia ante la Fiscalía mexiquense por lo que iniciaron los trabajos de campo y gabinete que permitieron a esta Institución solicitar a la Autoridad Judicial una orden de cateo para un inmueble localizado en Tecámac, en donde, al parecer se encontraba un dispositivo electrónico propiedad de la víctima, ya que, con el avance en las investigaciones, se pudo determinar la geolocalización de dicho dispositivo, y la posible ubicación del menor privado de la libertad.

Una vez autorizado, dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación, quienes se trasladaron a un inmueble ubicado en la colonia Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Tecámac, en donde rescataron al menor, víctima de secuestro, y detuvieron a Flavio César “N”, Edwin Said “N”, Daniel “N”, así como a Mariana “N” y Kristal “N”, como posibles partícipes en este hecho delictivo.

Los detenidos, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un Juez quien luego de analizar los datos aportados por la Fiscalía dictó auto de vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva y un plazo para el cierre de investigación complementaria.