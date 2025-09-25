Logran rescatar a ocho tortugas durante incendio en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Elementos de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias de Chimalhuacán sofocaron un incendio la madrugada del jueves en un local comercial de artesanías en la colonia Xaltípac. Asimismo, los bomberos lograron rescatar a ocho tortugas que se encontraban en el interior del inmueble.

El reporte se recibió a la 1:10 a.m., a través del C-4, que alertó sobre un incendio en una casa habitación en la avenida Bordo de Xochiaca, entre Miguel Alemán y Ávila Camacho. Al llegar, se confirmó que el incendio era en un local de aproximadamente 200 metros cuadrados dedicado a la venta de artesanías de cantera y piezas de barro.

Tras realizar una apertura forzada, los bomberos ingresaron para combatir el fuego. En el lugar se observó que las llamas consumieron una motocicleta sin placas, láminas de policarbonato, materiales de cantera, madera y plástico, afectando al 70% del material al interior del local. Aunque las causas del incendio aún se desconocen, el rápido accionar del equipo de bomberos, que contó con el apoyo de las unidades UF-28 y UF-12, así como de patrullas de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, evitó que el fuego se propagara. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Además de controlar el incendio y descartar riesgos, los bomberos realizaron una notable labor al rescatar a ocho tortugas que se encontraban en el inmueble, las cuales fueron entregadas sanas y salvas al propietario. El dueño agradeció el servicio gratuito del personal de bomberos. El lugar quedó asegurado por la policía para continuar con el protocolo de inspección.

AYUNTAMIENTO RECUPERA PREDIO

Por otra parte, el gobierno de Chimalhuacán informó sobre la recuperación pacífica de un predio de su propiedad, ubicado en las inmediaciones del tanque Yautlalli. Esta acción se realizó con el objetivo de destinar el terreno a la ejecución de proyectos de beneficio público para la comunidad.

El predio en cuestión había sido ocupado por una persona que manifestaba ser el propietario, negándose a recibir una notificación formal del área de Tenencia de la Tierra del municipio para acreditar la titularidad legal del terreno y se negaba a liberar el espacio.

Ante la negativa del ocupante de acreditar la propiedad, se procedió a invitarlo a acudir a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Fraccionadores, con sede en Texcoco, para que ratificara su versión de los hechos, acción a la cual se negó de manera rotunda.

El gobierno local informó que esta acción no fue un desalojo. La recuperación se efectuó de forma pacífica, sin uso de la fuerza. Se retiraron de manera voluntaria vehículos de un tianguis que se encontraban estacionados en el lugar. Adicionalmente, el propietario de un puesto de carnitas se retiró del predio voluntariamente tras ser notificado.