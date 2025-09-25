Alcalde de Naucalpan encabeza “Jornada de Cuidado Comunitario” en el Parque Naucalli

Naucalpan, Méx.- El alcalde, Isaac Montoya Márquez, al frente de más de 350 trabajadores del Gobierno Municipal y asociados de Walmart México, realizaron trabajos de embellecimiento de diversos espacios del Parque Naucalli, como parte de la Jornada de Cuidado Comunitario.

El presidente municipal destacó, que “este espacio nos da identidad como naucalpenses, es un emblema en la historia de Naucalpan; es un bosque que nos da mucho oxígeno, que también nos da un espacio de recreación, de esparcimiento y que, por ello, tiene un gran valor social para todos los vecinos de Naucalpan”.

A través de la Jornada de Cuidado Comunitario, sitios como el Skatepark, la plaza central y zonas verdes, fueron intervenidos por trabajadores de la dirección de Servicios Públicos, DIF, IMCUFIDEN, Desarrollo Económico, entre otras áreas, además de las y los colaboradores de Walmart.

De esta forma, áreas comunes y verdes fueron mejoradas para beneficio de la ciudadanía que visita cotidianamente este pulmón verde de 43 hectáreas, al que semanalmente acuden miles de personas. “Este parque es un pulmón verde para todo el Valle de México, para toda la Zona Metropolitana y hoy está en proceso de rescate.

Este año vamos a tener un gran avance y por supuesto que nos cae muy bien el apoyo que estamos recibiendo de parte del grupo Walmart para poder ir recuperando los espacios públicos “, dijo el alcalde.

Acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, así como de servidores públicos municipales, de la Directora de Fundación Walmart México, María Gisela Noble Colín; del Vicepresidente de RRHH Operaciones de Walmart México, Pedro Patiño y del Director de Asuntos Corporativos, Rodrigo Flores, el alcalde anunció que próximamente, en el mes de noviembre, se dará paso a un parque nocturno renovado y también se avanza en el rescate de la fuente monumental, visión del arquitecto Javier Senosiain.

Dijo que se trabaja para rescatar todo el perímetro del parque con luminarias, el área cultural, además de otros espacios contemplados en el plan de rescate, para beneficiar a todas y todos los que acuden para disfrutar momentos de convivencia familiar, deportiva y social.

El presidente municipal, agradeció la colaboración de Walmart con su servicio a la comunidad, a través de su voluntariado y expresó a las y los directivos que acudieron al evento, la intención de seguir colaborando para continuar con el rescate de espacios públicos y con ello beneficiar a las familias naucalpenses con espacios más dignos.

Por último, Sandro Norberto, Vicepresidente de Logística de Walmart México y Centroamérica, agradeció al alcalde la oportunidad de transformar un espacio comunitario que impacta el día a día de las familias y destacó que la empresa, a través de sus voluntarios, busca construir comunidades más fuertes, más conectadas y con más oportunidades para vivir mejor.