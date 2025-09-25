Orgullo escarlata y frustración regia tras el 6-2 en el Infierno

Toluca, Méx.- La goleada 6-2 que Toluca propinó a Monterrey en el Estadio Nemesio Diez no solo sacudió la tabla del Apertura 2025, también dejó dos lecturas muy distintas: la satisfacción plena de Antonio Mohamed y la preocupación evidente de Domènec Torrent.

El “Turco” vivió una noche especial. Más allá del marcador, destacó la manera en que sus jugadores se adaptaron a cada fase del partido, mostrando una versatilidad que lo llena de orgullo. “Fue una satisfacción enorme sentirme representado por este equipo. Puede hacer goles en espacios reducidos, en campo abierto, defender bajo o presionar arriba; es camaleónico y eso me enorgullece”, expresó en conferencia de prensa.

Mohamed también compartió una curiosa anécdota en torno al penal fallado por Sergio Ramos, quien buscó definir al estilo Panenka. El estratega confesó que recordó una ejecución similar del español cuando dirigía al Celta de Vigo, situación que lo ayudó a prever la intención: “A veces tienes suerte, es como que lo soñé”, bromeó entre risas.

El entrenador escarlata subrayó que el equipo aún tiene margen de mejora, sobre todo con la recuperación de elementos como Helinho y Luan García, piezas que aportarán mayor solidez en la parte defensiva y variantes ofensivas. Además, elogió la conexión con la afición: “Acá casi nos sentimos invencibles, la gente se identifica con el equipo y eso nos impulsa a seguir trabajando con humildad”.

Del otro lado, la cara fue muy distinta. Torrent no escondió su molestia tras la dura caída. Para el español, lo que parecía un inicio prometedor terminó convertido en pesadilla. “Estamos muy enojados, faltaría más después de un 6-2. Somos Rayados y nos vamos disgustados porque empezamos muy bien, fuimos superiores en los primeros 20 minutos, pero después del penal todo cambió”, reconoció.

El técnico explicó que los goles en contra respondieron a factores ya analizados: disparos de larga distancia, la influencia de la altitud y la velocidad de los contragolpes toluqueños. “Llega un momento complicado, quieres reaccionar y enseguida te meten otro. Sabemos que no lo hicimos bien y nos tiene que servir para los playoffs”, agregó.

Tras la derrota en territorio mexiquense, Monterrey buscará recomponerse en casa frente a Santos, mientras Toluca reafirma su fortaleza como campeón defensor, con la mirada puesta en asegurar su lugar en la liguilla y seguir alimentando la ilusión de su gente.