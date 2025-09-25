Presentan a Zayu, Clutch y Maple: las mascotas del Mundial 2026

Ciudad de México.- La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 avanza y la FIFA sorprendió al mundo al presentar oficialmente a las mascotas que representarán a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. En un video publicado en sus plataformas digitales, el máximo organismo del fútbol mostró a los personajes que buscarán convertirse en íconos de la próxima justa.

México estará representado por Zayu, un jaguar con la camiseta verde y el dorsal número 9. Este personaje simboliza unidad, fortaleza y alegría, atributos que lo convierten en un verdadero embajador de la riqueza cultural y las tradiciones del país. Inspirado en un animal sagrado de las culturas prehispánicas, Zayu encarna la vitalidad de las selvas mexicanas y promete conectar con la afición a través de su energía y dinamismo.

Por su parte, Maple será el guardián canadiense bajo los tres postes, un alce con uniforme rojo y el número 1, que destaca la naturaleza, la cultura y el espíritu acogedor de Canadá. Mientras tanto, Estados Unidos contará con Clutch, un águila mediocampista con el dorsal 10 y camiseta azul, que representa la libertad, la ambición y la pasión del pueblo estadounidense.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que los tres personajes transmiten “alegría, emoción y el espíritu de unión que define a la Copa Mundial”, destacando que, más allá de animar a la afición, tendrán un rol activo en iniciativas digitales e interactivas, como el programa FIFA Heroes.

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por múltiples razones: será la primera con 48 selecciones, la inauguración se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y la gran final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Desde Willie en Inglaterra 1966 hasta Zabivaka en Rusia 2018, las mascotas han trascendido como símbolos culturales de cada torneo. Ahora, Zayu, Clutch y Maple buscarán escribir su propia historia, conquistando a millones de aficionados y dejando huella en un Mundial que promete ser inolvidable.