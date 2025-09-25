Jornada 10: La fecha más goleadora del Apertura 2025 en la LIGA BBVA MX

Toluca, Méx.- La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 quedó marcada en la historia reciente de la LIGA BBVA MX como la más explosiva frente al arco. En total se registraron 32 anotaciones, cifra que superó a lo acontecido en otras fechas de este campeonato y que confirma el momento espectacular que vive el futbol mexicano.

Hasta antes de esta jornada, las más productivas habían sido la 2 y la 3, ambas con 31 tantos, así como la 5 y la 6 con 30. Sin embargo, lo ocurrido el pasado fin de semana elevó la vara goleadora, entregando partidos llenos de espectáculo para la afición.

El duelo que más acaparó reflectores fue el disputado en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca goleó 6-2 a Rayados, un choque que se convirtió en el de mayor cantidad de anotaciones en lo que va del torneo con ocho tantos. En el recuerdo inmediato también quedan encuentros con siete goles, como el Guadalajara contra Atlético de San Luis y el Toluca ante Tigres, ambos correspondientes a la Jornada 3.

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed siguen confirmando su poder ofensivo al encabezar el rubro con 28 goles en 10 partidos, consolidándose como el equipo más contundente del Apertura 2025.

En términos globales, tras disputarse las primeras 10 fechas se contabilizan 275 goles en 90 partidos, lo que arroja un promedio de 3.05 tantos por encuentro. Este registro se acerca a los niveles históricos, pues únicamente el Apertura 2015 supera dicha marca. En aquel certamen, a la misma altura de la Jornada 10, ya se habían anotado 282 goles, con un promedio de 3.1 por juego, es decir, solo siete más que en la actualidad.

La intensidad ofensiva que se vive en el Apertura 2025 ha devuelto a la afición la emoción de partidos vibrantes, con múltiples anotaciones y desenlaces inesperados, ingredientes que fortalecen el espectáculo de la liga.

La actividad continuará este viernes 26 de septiembre, cuando inicie la Jornada 11, que promete mantener la emoción y la alta cuota de goles en los diferentes estadios del país.