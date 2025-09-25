Localizan a menor privado de la libertad y detienen a dos personas

Tlalnepantla, Méx.- Derivado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas, las Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Seguridad Pública Municipal, localizaron a un menor de edad que había sido privado de la libertad; en la acción, se detuvo a dos hombres por su probable participación en este hecho y por delitos contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de septiembre del año en curso, cuatro individuos encapuchados ingresaron a un local comercial, donde amagaron a una persona con un arma de fuego, mientras otros se llevaron al adolescente de 17 años, a bordo de una camioneta Honda CRV color vino y huyeron con dirección a la avenida Gustavo Baz.

Como parte de las acciones de seguimiento e investigación, de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, se desplegó un operativo que permitió la captura de Raúl “N” de 25 años, sobre la Avenida Miguel Hidalgo, esquina Vía Adolfo López Mateos, colonia Santa María Tlayacampa y de Carlos “N” de 23 años, sobre calle Ixtlahuaca esquina Tlalnepantla, colonia Isidro Fabela.

En la inspección preventiva, a los detenidos se les aseguraron bolsas con hierba verde con características de la marihuana, empaques con una sustancia blanca con similitudes a la cocaína, siete cápsulas con posible cristal, un cargador de arma de fuego y cartuchos útiles.

Ambos individuos fueron trasladados junto con los indicios asegurados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. Cabe resaltar que el menor fue localizado con vida y reintegrado a su familia.