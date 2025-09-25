Jóvenes exponen ideas para mitigar el cambio climático en “Climathon Tlalnepantla 2025”

Tlalnepantla, Méx.- Este municipio fue sede del ‘Climathon Tlalnepantla 2025’, iniciativa organizada entre la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GIZ, Impact Hub y el Gobierno Local encabezado por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, que tuvo como objetivo brindar la oportunidad a los jóvenes de la región de exponer sus ideas para mitigar el cambio climático.

La titular de la Coordinación de Turismo de Tlalnepantla, Alexa Reyes Nader, indicó que los participantes plantearon principalmente soluciones basadas en dos problemáticas particulares que se viven en esta zona: el fomento a la economía circular y la descarbonización de la industria, ésta última es una situación que afecta al municipio por la cantidad importante de industrias que se ubican en esta demarcación y que generan altas emisiones gases de efecto invernadero.

Dicho evento se realizó en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA), plantel Oriente y tuvo una duración de dos días, en el primero se presentaron mentores y expositores con amplios conocimientos en la materia y para el segundo, ya con más información, los participantes presentaron sus proyectos ante un jurado calificador que analizó las propuestas y otorgó premios económicos para los dos primeros lugares y una mención de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), para el tercer lugar.

El primer lugar, lo obtuvo un equipo de Tlalnepantla que busca la separación de residuos en el Río de los Remedios; a través de este proyecto, podrán tener la oportunidad de ascender a la siguiente etapa de la iniciativa Catalist, donde podrán obtener capital semilla de hasta 15 mil euros para el desarrollo de su propuesta.

La funcionaria comentó que se presentaron grandes proyectos e ideas, por ejemplo, la de alumnos del Instituto Politécnico Nacional, quienes plantearon el uso de productos de limpieza industrial basados en bionanotecnología para evitar la contaminación del agua y aire, esto en busca de que las empresas se sumen a la implementación de dichos avances y así cuidar los recursos naturales.

Agregó que se eligió al municipio de Tlalnepantla para fungir como sede y albergar este importante evento tras identificar un destino con grandes oportunidades de desarrollo a nivel internacional y con alto compromiso por parte de las autoridades locales, ciudadanía y sector privado para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y cuidado del medio ambiente.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental también estuvo presente en el “Climathon Tlalnepantla 2025” para dar seguimiento puntual a los proyectos y poder generar un semillero de talentos que serán canalizados a las áreas correspondientes y así poder concretar sus ideas para cuidar el entorno de sus comunidades, ciudades y del país en general.

Reyes Nader, diji que por instrucciones del Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, las y los servidores públicos tienen la instrucción de fortalecer la transversalización con todas las áreas del Ayuntamiento, sociedad civil, empresas y asociaciones en busca de generar alianzas estratégicas que permitan que los proyectos y propuestas se traduzcan en importantes acciones para la conservación del entorno y garantizar mejores condiciones para futuras generaciones.