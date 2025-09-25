Inicia CODHEM nueva etapa con nombramiento de Víctor Leopoldo Delgado Pérez

Toluca, Méx.- Con la designación del licenciado en Derecho Víctor Leopoldo Delgado Pérez como presidente, para el periodo 2025-2029, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inicia una nueva etapa en la promoción, protección, estudio, respeto y divulgación de los derechos de las personas que viven y transitan por la entidad; fue electo por mayoría calificada, con 72 votos a favor, en la sesión deliberante de este miércoles en el Congreso Mexiquense, seleccionado entre los tres candidatos propuestos por la Comisión legislativa de Derechos Humanos.

Víctor Leopoldo Delgado Pérez, nuevo presidente de la CODHEM, cuenta con una amplia y sólida trayectoria en materia de derechos humanos, con cerca de 28 años de servicio en el organismo defensor, lo que será de gran beneficio en la atención a las personas usuarias y la protección de los derechos de todas, todos y todes en el Estado de México.

Víctor Delgado estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con especialización en Derecho Penal; ha realizado innumerables cursos, diplomados y estudios en la materia, entre otros, la Especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla La Mancha, España, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en Promoción y Aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Nelson Mandela” en el Sistema Penitenciario, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y cuenta con Certificación en Mediación y Resolución de Conflictos, entre otros estudios.

En 1997, hizo sus Prácticas profesionales en el Departamento de Capacitación de la CODHEM, con lo que, poco después, inició su trayectoria como servidor público, actualmente, cuenta con casi 28 años de servicio en el organismo defensor. Ha estado a cargo de diversas responsabilidades: auxiliar jurídico en la Tercera Visitaduría General de Naucalpan; auxiliar jurídico en la Secretaría Particular de la Presidencia; jefe B de Proyecto de la Unidad de Promoción y Capacitación; inspector proyectista en la Visitaduría General Sede Nezahualcóyotl; visitador adjunto de las Visitadurías de Naucalpan y en la Primera Visitaduría General.

Asimismo, se ha desempeñado como Visitador Adjunto de la Región VII Lerma; subdirector de la Visitaduría General I Toluca; titular de la Visitaduría General IV Oriente; visitador general y director de Programas Especiales; visitador general Sede Tlalnepantla; visitador general Sede Ecatepec; Visitador General Sede Toluca, Primer Visitador General y encargado de la Presidencia de la CODHEM.

Igualmente, ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la CODHEM, director de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas y director de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, responsable de la protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y de la diversidad sexual y de género, entre otros.